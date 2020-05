Maddalena Corvaglia ha postato su Instagram un messaggio per dire addio ad un caro amico.

Maddalena Corvaglia ha formato, insieme ad Elisabetta Canalis, la coppia di Veline più famose della storia della televisione italiana. La pugliese riesce a mantenere la sua bellezza e la sua tonicità proprio come ai tempi di ‘Striscia’. La Corvaglia, tuttavia, ha subito un grave lutto perdendo il suo amato cane. Saphi viveva da tempo con lei: la showgirl e la sua cagnolina erano praticamente inseparabili. Chiunque ha perso un cane può sapere il dolore che si prova in questi momenti.

Maddalena Corvaglia e il messaggio emozionante su Instagram

Maddalena Corvaglia ha scritto un emozionante messaggio sul suo account Instagram per dire addio alla sua amata cagnolina. La nativa di Galatina ha postato anche un piccolo video per ricordare Saphi. Nel post la Corvaglia cita il film “Io e Marley“: nella pellicola i protagonisti perderanno il loro amato Labrador. “Un bastone marcio per lui è sufficiente.A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso?”: l’ex velina ha utilizzato le parole del monologo finale del film per commemorare la sua amica a 4 zampe.

Anche Justine Mattera ha dovuto dire addio alla sua amata cagnolina Piper, deceduta per vecchiaia.