Ora è anche ufficiale: la Cancelliera Angela Merkel annuncia la ripresa del campionato tedesco, la Bundesliga, a partire da metà di maggio

Dopo la Turchia, anche la Germania dà il via libera alla ripartenza del campionato. La Cancelliera Angela Merkel conferma l’anticipazione da parte della Bild e le indiscrezioni precedenti sulla possibile ripresa del calcio a stretto giro. Raggiunto l’accordo tra la Cancelliera e i presidenti delle Regioni durante un faccia a faccia che si tenuto a Berlino.

Da metà maggio riprenderà il massimo torneo tedesco. A questa importante notizia segue l’appello da parte di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco e capitano della Nazionale tedesca dichiara ai microfoni della Faz. “Ora per noi calciatori arriva l’epoca di una nuova responsabilità“.

L’estremo difensore sottolinea. “La responsabilità della nostra professione è tutta nelle nostre mani – aggiunge -. Il protocollo di sicurezza stabilito per la ripresa è il migliore possibile, e deve esser chiaro che è importante per gli altri, ma anche per noi“.

Bundesliga, ripresa campionato | La decisione della Cancelliera Merkel

Quanto al video in cui si osserva Kalou, giocatore dell’Hertha Berlino, che nello spogliatoio stringeva mani non rispettando il distanziamento e irridendo la società. Un filmato a cui sono seguite una pioggia di critiche. Su tutto questo Neuer sostiene. “Spetta a ciascuno di noi, all’interno della squadra e nello staff, interpretare queste regole nella maniera più disciplinata possibile“, spiega il portiere del club bavarese.

Quest’ultimo quindi conclude. “Le critiche che arrivano da fuori ci aiutano a capire quanto sia importante tutta questa situazione“.