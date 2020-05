Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati insieme e stanno vivendo una fantastica storia d’amore: stando alle parole di lei, la coppia ha dei litigi continui a causa di un motivo insolito.

Al Bano Carrisi, qualche settimana fa, ha comunicato il suo ritorno con Loredana Lecciso. Il noto cantante dichiarò in un’intervista che le persone vicino alla sua famiglia già sapevano da diverso tempo. La coppia è tornata ad esistere dopo una brutta crisi. Il lungo periodo di quarantena imposto dal governo a causa dell’emergenza coronavirus è stato un momento di coesione e di unione per i due: nella grande casa ci sono anche i figli. La Lecciso, dal canto suo, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della ritrovata serenità e ha svelato anche il motivo dei continui litigi attuali.

Al Bano e Loredana Lecciso: il motivo dei continui litigi

Loredana Lecciso, qualche giorno fa, ha spiegato che il riavvicinamento è avvenuto prima dello scoppio dell’epidemia. La 47enne ha dichiarato che il loro amore è più maturo e tranquillo dal momento che adesso sono entrambi più consapevoli e adulti. La showgirl ha sviluppato negli ultimi tempi un amore per l’attività di bricolage. Al centro delle discussioni della coppia c’è l’hobby della Lecciso: lei passa infatti il tempo a comprare viti, vernici e utensili per fare lavori in casa. Stando alle parole di Loredana a Novella 2000, il motivo andrebbe ricercato non tanto per la passione ma per il tempo che la donna trascorre nel farlo.

Loredana Lecciso sarebbe diventata una tuttofare: nonostante i litigi, però, la ritrovata sintonia della coppia non è assolutamente in bilico.