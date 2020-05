Sono 4 i requisiti per ottenere il reddito d’emergenza, un sussidio fino a 800 euro per chi è in difficoltà economica.

Il reddito d’emergenza è una misura a sostegno di chi è in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria e della crisi economica, appunto, per colpa della pandemia in corso negli ultimi mesi del Covid-19, che sta affliggendo l’intero pianeta e che ha causato tantissime vittime e molte persone contagiate e fortunatamente guarite. Si tratta di un assegno che può arrivare fino a 800 euro (400 euro per i single e 800 euro per le famiglie) per chi, appunto, fa fatica ad arrivare a fine mese a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Secondo le stime del governo il provvedimento di sostegno dovrebbe dare supporto a un milione di persone tra famiglie e cittadini in difficoltà, che potranno farne richiesta fino a luglio di quest’anno.

LEGGI ANCHE -> Ilaria Capua: Il vaccino non ci tirerà fuori dall’incubo del virus

I 4 requisiti per ottenere il Reddito d’emergenza

Queste le 4 condizioni per ottenere il reddito d’emergenza: residenza italiana; reddito mensile non superiore ai 400 € per i singoli individui e di 800 euro per le famiglie; patrimonio mobiliare 2019 inferiore ai 10.000 euro per i single e ai 20 mila euro per i nuclei familiari; Isee inferiore ai 15 mila euro. Non rientrano nel reddito d’emergenza tutti quelli che ricevono già altri contributi, come quelli elargiti ai liberi professionisti, partite Iva, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi e stagionali del settore turistico.

LEGGI ANCHE -> Trump: Il Covid-19 è peggio dell’11 settembre

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Attenzione però: il reddito d’emergenza è compatibile con quello di cittadinanza, anche se, in questo caso, l’assegno sarà riconosciuto come un’integrazione e non come un superamento della soglia degli 800 euro.