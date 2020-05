Il Movimento si avvicina di nuovo al 20% e prosegue la sua rimonta da quando c’è l’emergenza. La Lega ormai è stabile al 25, braccata dal Pd

Chi votereste alle politiche. E’ stato il sondaggio dell’ultim’ora proposto da Affari italiani. La sorpresa è che prosegue la risalita del Movimento Cinque Stelle dopo la caduta dello scorso anno. L’emergenza ha messo alla prova i grillini e probabilmente stanno convincendo molti italiani. Il Pd e la Lega confermano il loro trend attuale. Al 25 il partito del Nord e a 22 il Pd. L’Uscita di scena di Renzi ha portato benefici. Male invece l’ex premier Renzi. Nonostante faccia tanto rumore Italia Viva non sale oltre il 3 e rischierebbe davvero di uscire anche dal Parlamento. Abbastanza astabili anche Fratelli d’Italia, ferma al 13% da un bel po’, e Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi viaggia sul 6%.

Ritorno inatteso dei 5s, Conte sempre più leader

Per quanto riguarda i sondaggi sulla leadership alla guida della presidenza del consiglio pubblicato a Cartabianca, Giuseppe Conte rimane saldo in testa con il 59 per cento. Il gruppo degli inseguitori è sempre guidato dalla leader di Fdi Giorgia Meloni con un 35 per cento che la tiene staccata dall’attuale premier. Seguono il segretario della Lega Matteo Salvini, sempre più giù, e quello del Pd Nicola Zingaretti a 28. Berlusconi si difende con il 22 e rimane stabile così’ come la coda della classifica che vede come ultimo sempre l’ex premier e segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi.

Sorprende il sorpasso all’interno della leadership della Lega. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha superato il 50% e si appresta a scuotere la posizione di Matteo Salvini.