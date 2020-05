Diletta Leotta in abito cortissimo, Instagram impazzisce – FOTO

Diletta Leotta manda fuori di testa i suoi fan sui social, il suo outfit è davvero cortissimo: uno scatto davvero da urlo

Ritorno, parziale, alla normalità per tutti, con la possibilità di uscire di casa anche se con delle limitazioni in questa Fase 2 di convivenza con il coronavirus. Anche per Diletta Leotta dunque un primo ritorno al mondo esterno, e che ritorno. La bellissima conduttrice radiofonica e televisiva ha condiviso con i suoi followers su Instagram un momento importante, nella speranza che per tutti noi, al più presto, possa esserci un ritorno alle vecchie abitudini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, la prima uscita dopo due mesi infiamma il web – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, il dettaglio che fa viaggiare con la fantasia – FOTO

Diletta Leotta, il look total white è davvero pazzesco

A proposito di abitudini, ciò che non è mai cambiato in questo periodo è il look assolutamente fantastico della bionda catanese. Uno dei personaggi più amati dagli italiani, soprattutto dagli sportivi, che come al solito non ha perso occasione per far girare la testa ai suoi affezionatissimi followers. Ieri sera, un’altra bella foto su Instagram con un panorama notturno di Milano davvero suggestivo. Ma non è certo stata quella la prima cosa che i suoi fan hanno notato, ovviamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez ‘copia’ Diletta, la foto è da urlo – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emily Ratajkowski e l’indimenticabile vestito del Met Gala – FOTO

Diletta appare in short e top bianco davvero estremamente succinti. Un abbigliamento che mette in mostra più che mai le sue forme generose e infiamma davvero la fantasia degli osservatori. Un look al tempo stesso semplice ma estremamente provocante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.