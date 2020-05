La bella Emily Ratajkowski, attraverso una foto su Instagram, ha ricordato il Met Gala 2019 e l’indimenticabile vestito che indossava.

La splendida modella Emily Ratajkowski continua a essere molto attiva su Instagram e a stupire tutti i suoi tanti follower e fan. Nell’ultima foto la modella ricorda il Met Gala 2019 in cui a strabiliare è il suo abito, oltre alla sua bellezza. Emily pubblica molte foto in sequenza in cui si mostra vestita di tutto punto per un evento. È molto seguita dal suo pubblico di ammiratori che sotto ogni post, interagisce con lei tra like e commenti. L’occasione in questione è il Met Gala 2019, una manifestazione di beneficenza a favore del The costume Institute, dipartimento del Metropolitan Museum (Met), che raccoglie da trent’anni i migliori pezzi di moda al mondo. L’evento si è svolto per l’appunto al Metropolitan Museum of Art, New York, Stati Uniti, il 6 maggio 2019, e Emily Ratajkowski, in quell’occasione, si è fatta notare sicuramente per fascino ed eleganza con indosso un abito che ha colpito tutti, proprio come ha stupito di recente tutti i follower e fan lo scatto vedo non vedo. “Met memories” è la breve didascalia presente nel post Instagram pubblicato da Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski con l’abito per il Met Gala 2019

Ver esta publicación en Instagram met memories 🕊 Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 4 May, 2020 a las 9:28 PDT

La modella ha deciso di condividere cinque foto e un filmato in cui appare come una dea con indosso il vestito scelto per il Met Gala 2019. Questo abito lungo è molto particolare, essendo a rete e pagliettato, con una profonda e vistosa scollatura sul décolleté.

A completare il tutto c’erano due ali, posizionate all’altezza delle orecchie di Emily, e un lungo strascico.