Cecilia Rodriguez, la bellissima modella argentina, si gode un po’ di relax in bikini. Il web si scatena, il suo look incanta

In questa quarantena si è improvvisata contadina, giardiniera, taglialegna, cuoca. La bellissima modella argentina Cecilia Rodríguez come non l’avevamo mai vista. Il suo lockdown è stato vicino al suo compagno Ignazio Moser, conosciuto nella casa più spiata dagli italiani, ed ora in questa fase 2 si gode un po’ di relax al sole e…in costume. E i fan impazziscono.

Cecilia Rodríguez e il suo look super sexy

Un po’ di sole e la Rodríguez torna a godersi le giornate rilassandosi. In dolce compagnia, non perde tempo a postare le foto su Instagram sfoggiando dei look davvero stuzzicanti. Un costume leopardato per un fisico mozzafiato. La bellissima Cecilia si gode i primi momenti di sole ad occhi chiusi pensando all’estate che sta per arrivare. “Sei bellissima Chechu e chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro sé…e tu straripi di bellezza di cuore e anima”, “Sei la dea della bellezza e della sensualità”, “Bellissima, sensuale ogni giorno sempre di più”. Questi sono solo tre dei tanti commenti che i fan hanno scritto sulla sua pagina Instagram.

07.05.20

Posa naturale, Chechu e la sua simpatia hanno catturato il cuore di molti dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi insieme a Ignazio hanno creato una coppia davvero speciale. Non sono mancate critiche all’inizio, ma ora sono seguiti da tanti e i loro fan li adorano.