Beppe Sala, sindaco di Milano, è su tutte le furie dopo il grave atto di irresponsabilità di tanti cittadini che ieri si sono riuniti sui Navigli

Le immagini risalenti al pomeriggio di giovedì 7 maggio 2020 hanno mandato su tutte le furie il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il primo cittadino prende la parola all’indomani dell’aperitivo che molti milanesi si sono concessi in maniera incauta ed irresponsabile.

LEGGI ANCHE –> Milano Navigli | “Tra 10 giorni gravi conseguenze” | FOTO

Lo stesso Sala reputa quanto accaduto “vergognoso e senza alcuna giustificazione. Le cose devono cambiare, non è accettabile vedere gente che gira in strada senza mascherina e che non rispetta le misure di distanziamento sociale. Abbiamo passato due mesi da incubo, dove migliaia di persone sono morte”. L’ultimatum di Sala per Milano è chiaro. “Bisogna cambiare le cose e subito. Si deve cambiare, oggi! Non domani, perché altrimenti prenderò provvedimenti istantanei e chiuderò di nuovo tutto. Farò in modo che i Navigli risulteranno inaccessibili, così come ogni luogo di assembramento”. Il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale ‘Sacco’, aveva parlato di una situazione a forte rischio per il capoluogo lombardo.

LEGGI ANCHE –> Fase 2, bar e ristoranti prossimi alla riapertura: le misure di sicurezza

Milano Sala, la rabbia del sindaco: “Dai Navigli immagini vergognose”

E quanto avvenuto ieri gli dà ragione, con decine e decine di persone a passeggio e che si rilassavano con i piedi a mollo nelle acque dei Navigli, senza mascherine ed una addosso all’altra in pratica. Il rischio è che quanto avvenuto ieri possa far risalire il numero dei contagi. E proprio ora che Milano aveva seguito l’Italia intera nell’inizio della Fase 2. La situazione epidemia resta difficile in Lombardia. E nello stesso capoluogo meneghino si riscontra ancora una alta percentuale tanto di contagi quanto di decessi, in relazione al resto della regione e del Paese.

LEGGI ANCHE –> Bambino salvato | 4 anni fa era così | guardate come è cambiato | FOTO

“Ho sempre elogiato quei milanesi che si sono comportati per bene. Ma poi ci sono anche momenti come questo in cui non si può fare altro che essere arrabbiatissimi. Quanto visto ieri ai Navigli è la vergogna più totale”.