Paolo Bonolis è probabilmente il conduttore più conosciuto e più amato dagli italiani. In questi giorni di quarantena, il cinquantottenne è stato molto attivo sui social e ha costantemente condiviso storie e post con i fan. Qualche tempo fa, infatti, Paolo ha sfogato la sua rabbia su Instagram puntando il dito contro la Mediaset, rea di aver mandato in onda puntate vecchie di ‘Avanti un altro’ e non quelle registrate prima dell’emergenza coronavirus. Bonolis vive con la sua seconda moglie Sonia Bruganelli a Roma: il conduttore ha anche due figli avuti dal suo primo matrimonio che vivono entrambi negli States. A breve il romano diventerà nonno: la sua secondogenita è incinta. Paolo nel corso di una diretta web ha parlato proprio della sua seconda figlia in dolce attesa e ha spiegato le sue preoccupazioni.

Paolo Bonolis preoccupato: le dichiarazioni del conduttore

A margine di una diretta web con lo YouTuber “Er Faina”, Paolo Bonolis ha parlato della sua seconda figlia incinta che vive in America. “Non sono ancora nonno, a breve lo sarò. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell’umido del vecchiume c’è anche diventare nonno”. Paolo ha svelato che la figlia partorirà tra agosto o settembre e ha espresso anche le sue preoccupazioni. “Credo che avremo la difficoltà di andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti“. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, probabilmente non si potrà viaggiare al di fuori dei confini per diverso tempo.

Bonolis ha svelato anche uno dei suoi progetti professionali: “Mi piacerebbe fare della documentaristica leggera e divertente”