Benedetta Rossi fa preoccupare il web. Cos’è successo

Benedetta Rossi ha fatto spaventare i suoi fan. Un suo caro amico non è stato molto bene ma tutto si è risolto per il meglio

Per Benedetta Rossi, la cuoca marchigiana conosciuta per il programma televisivo Fatto in casa da Benedetta, non sono stati giorni rosei. La donna si è dovuta dedicare ad un suo amico che purtroppo non è stato bene ed ha fatto così preoccupare i suoi fan. Infatti, soprattutto in questo periodo di quarantena, la cuoca è molto attiva sui social ed è seguita da molti utenti che desiderano ricevere consigli su ricette da fare in casa. Benedetta, grazie al suo programma, è riuscita ad assicurarsi la fiducia dei suoi fan, che ormai la seguono ovunque, non solo per le ricette.

Benedetta Rossi rassicura i suoi fan

Arrivano parole rassicuranti da parte di Benedetta che in un suo post Instagram e nelle sue storie Ig si rivolge ai suoi fan dicendo che Nuvola, il suo caro cane, sta bene. Anzi la donna pubblica una foto del cane insieme al suo veterinario, il signore Tomassetti, che gentilmente è andato a visitare Nuvola e in un video aggiorna i fan riguardo alla salute dell’animale. “Mi fate una tenerezza che non avete idea, nuvola è fortunatissimo ad avere una mamma e un papà come voi…e lui lo sa”, “Forza Nuvola”. Questi sono solo due commenti dei tanti ricevuti da parte dei suoi follower.

Benedetta Rossi, la donna dal cuore grande, ha conquistato in poco tempo l’Italia intera.