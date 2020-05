Parla Sabrina Salerno: la cantante rivela di avere passato un periodo molto difficile a livello psicologico durante la quarantena. “Stavo per cedere”.

Anche Sabrina Salerno sta osservando la quarantena come tutti noi, standosene a casa in famiglia. La cantante originaria di Genova ha parlato alla trasmissione di Rai Radio 2 ‘I Lunatici’, descrivendo come sta andando questo periodo.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini | e tutto è bollente | lei lava la sua auto così | FOTO

“È tutto così surreale per me, che ero abituata a prendere almeno tre o quattro aerei al mese. La cosa bella è stata l’avere avuto mio marito Enrico (Monti, n.d.r.) a casa ogni giorno. Ora invece ha ricominciato ad andare in ufficio. E pensare che quando andiamo in vacanza litighiamo ogni giorno, ma stavolta non è andata così. Enrico mi ha fatto da colonna, da spalla forte. Sono stata in crisi – svela Sabrina Salerno – non ero abituata ad una situazione di simile estraniamento. Ho anche pianto in preda all’isterismo. Ho anche avuto dei problemi di insonnia, mi mancavano gli amici”.

LEGGI ANCHE –> La Salerno e suo marito marito insieme da 28 anni | ma ci sono quei fidanzati

Sabrina Salerno: “Mario e figlio le mie colonne portanti”

Visualizza questo post su Instagram Un altro selfie????!!!!!! 🤯 serena notte a tutti!!! Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Mag 2020 alle ore 12:01 PDT

Stare costantemente con suo marito ed anche con il loro figlio Luca (“molto maturo per avere soltanto 16 anni”) è stata una salvezza per Sabrina. “Mi hanno sostenuto entrambi, senza di loro non ce l’avrei fatta”. Lei dice che vedeva nero, che piangeva, ma i due maschi di casa l’hanno sostenuta e supportata. Il figlio in particolare: la Salerno lo definisce un 16enne con la testa di un 50enne. Un giovane capace di razionalizzare e di somatizzare tutto, e che l’ha fatta ragionare nei momenti difficili.

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi | il disturbo che le toglie il sonno | “Una ossessione”

Lei spera che la situazione possa tornare il più vicino possibile alla normalità per la fine dell’anno. Ma ovviamente fare delle previsioni è pressoché impossibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.