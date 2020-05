Fase 2, il Viminale ha deciso di intensificare i controlli per il primo weekend della fase 2.

Da qualche giorno è partita in Italia la fase 2 dell’emergenza: dopo due mesi di limitazioni agli spostamenti e di restrizioni, dal 4 maggio sono ripartite tantissime attività e sono state alleggerite le misure. Il governo, per ridurre la diffusione del coronavirus nel Paese, decise di imporre il lockdown su tutto il territorio. Da quando è iniziata la seconda fase, tuttavia, si è assistito ad un notevole aumento della mobilità e la gente sta affollando nuovamente le strade e i parchi. Per questo weekend, il Viminale ha deciso di intensificare i controlli: si temono pericolosi assembramenti.

Il Viminale ha intensificato i controlli per il primo weekend della fase 2

Si sono intensificati già da ieri i controlli per gli spostamenti nel primo weekend della fase 2. Si temono pericolosi assembramenti nei parchi e nelle spiagge aperte al pubblico. La sorveglianza sarà massima nelle strade dirette verso il mare. Nei parchi, invece, ci saranno pattuglie di poliziotti a cavallo. Saranno sorvegliati speciali anche i luoghi della movida e le attività di ristorazione in prossimità di strade affollate.

Per ridurre i rischi bisogna necessariamente osservare le regole e rispettare la distanza di sicurezza. Da qualche giorno, infatti, circolano sul web numerose foto che testimoniano grandi assembramenti in alcune zone delle città italiane. Il trend è in discesa ma bisogna prestare ancora grande attenzione nelle prossime e decisive settimane.