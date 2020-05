La supermodella argentina Belen Rodriguez non nasconde il desiderio di allargare la sua cerchia familiare. L’intervista al settimanale Chi

La modella straniera più chiacchierata del momento è senza dubbio Belen Rodriguez. La showgirl argentina naturalizzata italiana ha sempre fatto parlare di sè. Stare al centro dell’attenzione la mette a proprio agio da qualsiasi altra cosa, soprattuto quando c’è di mezzo il gossip. La bellissima star di origini sudamericane si è lanciata nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

In quel periodo, mentre si faceva spazio tra gli autori più rappresentativi della tv italiana grazie alla sua solarità e cordialità aveva conosciuto Fabrizio Corona. La loro turbolenta relazione ha occupato gran parte degli spazi dedicati al gossip nazionale. Ma dopo qualche anno la sua vita avrà una svolta decisiva. I riflettori dell’amore virano in direzione di Stefano De Martino con il quale inizia una lunga storia sentimentale, cosparsa da momenti di tira e molla. Il loro folle ricongiungimento raggiunge la più grande soddisfazione con l’arrivo di Santiago.

LEGGI ANCHE —–> Belen, calze nere e tacchi a spillo nella vasca: la foto pazzesca

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La nuova aspirazione di Belen Rodriguez

Il difficile rapporto con l’amore sentimentale Belen Rodriguez riesce a superarlo solo col passare del tempo. La maturità trasforma i suoi problemi di cuore con la piena consapevolezza che le difficoltà della vita sono ben altre. Le avversità sono sempre all’ordine del giorno sul nostro cammino ma oggi la nostra Belen Rodriguez sa come affrontarli.

In un’intervista al settimanale Chi la showgirl argentina ha parlato senza fronzoli della sua storia con Stefano De Martino. Un rapporto il più delle volte distaccato per un motivo legato alle pressioni mediatiche. Quando i due volti noti della tv sono sotto la lente di ingrandimento perdiamo di vista i valori fondamentali – dice Belen -. I due sono giunti ad una condizione di vita che soddisfa entrambi anche se continuano ad essere intensi i momenti di passione con il ballerino napoletano. “Abbiamo la fortuna che mia madre abita nel nostro palazzo. Quando decidiamo di ritagliarci un pò di tempo per stare da soli, affidiamo a lei Santiago” – continua la showgirl durante la sua intervista.

E proprio in ottica sentimentale a Belen Rodriguez è scappato il desiderio di diventare mamma per la seconda volta.

LEGGI ANCHE —–> Belen Rodriguez De Martino: “Io lasciata con un messaggio whatsapp”

Non c’è ancora nulla che bolle in pentola, ma l’ipotesi di un nuovo pancione può rivelarsi concreto da un momento all’altro.