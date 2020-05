Benedetta Rossi ora tranquillizza i suoi follower. Il web si è preoccupato per la cuoca marchigiana ma ecco come si è risolta la situazione

Sono stati giorni di grande preoccupazione per Benedetta Rossi, la cuoca marchigiana che da qualche tempo è entrata nelle case degli italiani portando tante buone ricette. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi ma all’inizio i suoi fan si sono preoccupati per la donna che ha fatto compagnia a molti durante la quarantena. Ora si gode un po’ di relax e tranquillità in compagnia di suo marito e del suo caro amico, la mascotte di casa.

Benedetta Rossi tranquillizza il web

La cuoca marchigiana proprio ieri ha tranquillizzato il web postando una storia con il suo amico in fase di ripresa. “Nuvola oggi cammina un po’ meglio” scrive ai suoi fan. La donna infatti in questi giorni si è dovuta dedicare al suo cane che purtroppo non è stato bene. Nuvola ora sta abbastanza bene, è stato visitato nel weekend dal veterinario di fiducia Marco Tomassetti, che attraverso un video ha tranquillizzato i follower della cuoca ed ha affermato che sta molto meglio. Benedetta Rossi è conosciuta da tutti grazie al programma Fatto in casa per voi e soprattutto durante la stretta è riuscita a conquistare i cuori degli italiani in quarantena. Ormai tutti la adorano, non solo per le ricette che pubblica e spiega, ma anche per la sua vita privata.

In questi giorni andrà in onda un nuovo programma che vedrà protagonista per una puntata Benedetta dal titolo Seconda Vita.