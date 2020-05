Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 12 maggio

La Protezione civile, nella giornata di oggi martedì 12 maggio ha diramato il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bollettino sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Secondo i dati, i soggetti attualmente positivi sono ad oggi 81.266, ossia 1.222 in meno rispetto a ieri, mentre i casi totali sono saliti a 221.216, con un incremento di 1.402. Sale ancora il numero delle persone guarite dal coronavirus: 109.039 in totale, 2.452 in più nelle ultime 24 ore. Si aggrava purtroppo il bilancio delle vittime che raggiunge i 30.911 con 172 nuovi decessi. Infine, nuovo calo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive: 952, 47 in meno di ieri.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 11 maggio

Nella giornata di ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bollettino sull’epidemia da Covid-19 in Italia. I soggetti positivi erano 82.488, invece i casi totali erano saliti a 219.814. Salito ancora il numero delle persone guarite dal coronavirus: 106.587 in totale nella giornata di ieri. Si aggravava purtroppo il bilancio delle vittime che ieri ha raggiunto i 30.739. Infine, nuovo calo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive: 999 in totale.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Protezione Civile, bollettino 11 maggio: sotto i mille i ricoveri in terapia intensiva

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 di domenica 10 maggio

Nella giornata di domenica 10 magio il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato come di consueto il bollettino relativo ai dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. I soggetti positivi erano 83.324. I casi totali di contagio erano saliti a 219.070. Si aggravava purtroppo anche il bilancio delle vittime che arrivava a 30.560. I guariti erano, invece, 105.186. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali risultavano ulteriormente diminuiti: 1.027 in totale.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Protezione Civile, bollettino del 10 maggio: meno di mille nuovi casi

Riaperture, parla il governatore Fontana: “Valutazione appena avrò linee guida”

Sono giorni decisivi questi per il nostro Paese che da una settimana sta affrontando la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Durante questa settimana, difatti, si deciderà in base ai dati della curva del contagio se dal prossimo 18 maggio a livello regionale possano essere allentate ulteriormente le misure di contenimento. Il Governo, che ha accolto la proposta delle Regioni di riaprire in base a quella che è la situazione sul territorio, a breve dovrebbe fornire le linee guida per far ripartire altre attività. Anche in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, potrebbero rialzarsi nuovamente le saracinesche dei bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. In merito ha parlato il presidente della Regione Attilio Fontana intervistato da Radio anch’io, trasmissione in onda su Rai Radio1.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Riaperture, parla il governatore Fontana: “Valutazione appena avrò linee guida”

Pandemia, seconda ondata come la Spagnola: parla l’epidemiologo

È da tempo ormai che la pandemia da nuovo coronavirus viene accostata a quella che fu l’ondata di influenza Spagnola del 1918. Un raffronto effettuato soprattutto per carpirne le analogie e cercare di prevedere quello che potrebbe accadere oggi in base a ciò che si verificò allora.

A parlare del raffronto l’epidemiologo Fulvio Zorzut, il cui intervento è stato pubblicato dalla redazione di FriuliSera. Il noto medico è giunto alla conclusione che le due pandemie, solo perché accomunate da tale appellativo, non possono essere paragonate. Di talchè è impossibile prevedere per il Coronavirus una seconda ondata come accadde per la Spagnola.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Pandemia, seconda ondata come la Spagnola: parla l’epidemiologo

Effetti pandemia, studio rivela: nei prossimi anni migliaia di “morti per disperazione”

Sono oltre 286mila le vittime del coronavirus nel mondo ad oggi secondo i dati della Johns Hopkins University. Numeri drammatici che evidenziano la portata a livello globale dell’epidemia che ha messo in ginocchio numerosi paesi e colpito oltre 180 nazioni. A questi decessi, purtroppo, potrebbero aggiungersene altri nel corso dei prossimi mesi o probabilmente anni. A spiegarlo è un recente studio elaborato dal Well Being Trust e dai ricercatori dell’American Academy of Family Physicians. Quest’ultimi stimano che nel prossimo decennio potrebbero registrarsi negli Stati Uniti circa 75mila vittime provocate dalla crisi sistemica, tra suicidi e persone decedute per l’abuso di sostanze stupefacenti.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>Effetti pandemia, studio rivela: nei prossimi anni migliaia di “morti per disperazione”

Virus, gli occhi come nuova via di inserimento nel corpo

Il coronavirus potrebbe far ingresso all’interno dell’organismo tramite gli occhi. A riferirlo uno studio della pubblicato su MedRxiv della Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora.

Secondo gli esperti, il contatto con lacrime e mani infette, veicolerebbe il virus. Ciò accadrebbe a causa di una proteina che si legherebbe alle cellule del corpo. Ed infatti, numerosi, sono stati i pazienti affetti dal Covid-19 che hanno lamentato fastidio agli occhi e congiuntiviti. A conforto della ricerca anche una rivelazione dell’ospedale Spallanzani di Roma. Quest’ultimo ha reso noto che il nuovo coronavirus prolifererebbe nelle lacrime e nelle secrezioni oculari degli infetti. Proprio la ricerca dello Spallanzani avrebbe dato l’input alla Johns Hopkins.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>Virus, gli occhi come nuova via di inserimento nel corpo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.