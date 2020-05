Le novità su bollette e buste paga nel decreto “rilancio”

Sembra davvero in dirittura di arrivo quello che è stato già battezzato “Decreto Rilancio”. L’ultima bozza contiene 258 articoli ed oltre 770 pagine di misure e provvedimenti su tutto ciò che in questo momento conta: cassa integrazione, tasse, bonus, bollette e molto altro.



Attendiamo da aprile un decreto complessivo che contenga le norme necessarie a disciplinare gli istituti che sono applicati in questo momento per far fronte alla crisi economica (cassa integrazione guadagni e altre forme di integrazione salariale, bonus a favore delle famiglie e supporti alle imprese, sospensioni e proroghe di termini di pagamento a favore dell’erario).

Finalmente sta per essere emanato e dall’ultima bozza disponibile, di 258 articoli e più di 770 pagine, può evincersi che in tema tasse e adempimenti contributivi, ci sarà con tutta probabilità un nuovo slittamento al 16 settembre del termine di tutti i pagamenti dovuti per ritenute, Iva, contributi previdenziali e assicurativi.

Invece per quanto concerne le bollette per luce acqua e gas, dopo l’intervento dell’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, potrebbe subentrare una rideterminazione delle tariffe di distribuzione il che dovrebbe far sì che per i consumi superiori ai 3,3 kilowatt, si applichi a forfait la quota prevista per la potenza a 3 Kw.

Cosa prevede il decreto rilancio su stipendi e bonus?

Altro argomento molto caldo, anche in considerazione del fatto che molti italiani ne stanno ancora attendendo l’erogazione, è quello dell’integrazione salariale: Cassa integrazione Guadagni e del Fondo di integrazione salariale.

Probabilmente a compensare i suddetti strumenti sarà il Reddito di Emergenza di 400 o 800 euro a seconda dei criteri vantati.

Per i lavoratori autonomi titolari di partite iva sono confermati i bonus da 800 euro.

Mille euro se si è in grado di dimostrare una perdita di fatturato del 33%.

Infine, pare che sia effettivamente introdotto un bonus “vacanze”.

