Il calciatore Aquilani e la moglie Quattrociocche hanno annunciato la loro decisone su Instagram chiedendo rispetto della privacy: “Scelta sofferta ma inevitabile”

Sono stati una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo senza troppi pettegolezzi e copertine patinate. Sono Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche che dopo 12 anni insieme hanno deciso di lasciarsi. Lo hanno fatto in modo discreto ed ufficiale annunciando la notizia su Instagram.

Una delle coppie tra calciatore e attrice più longeve ma che dopo 12 anni di amore hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio. Si sono fidanzati nel 2018 e sposati dopo 4 anni, nel 2012. Entrambi giovanissimi: 24 anni lui, 20 lei, hanno voluto fare le cose per bene fin da subito. E anche nel giorno della separazione sono stati discreti, lasciandosi in modo “ufficiale e di comune accordo”.

Mai un pettegolezzo su di loro sebbene lui, ex calciatore delle Fiorentina, passato tra Roma, Liverpool, Juventus e Milan e ora nello staff tecnico di Iachini, mentre lei attrice lanciata dal film di Moccia “Scusa ma ti chiamo amore”.

Nel 2011 è nata la loro prima figlia Aurora, e poi la secondogenita Diamante. Nulla fino ad ora avevano scalfito i tanti trasferimenti in Italia e in Europa. Anzi la coppia sembrava più solida che mai, apparsa da poco in televisione protagonista dello scherzo delle “Iene” in cui si parlava di un possibile terzo figlio. Oggi, invece, l’annuncio della separazione.

Aquilani e Quattrociocche si separano, il post su Instagram

“In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio” si legge nel post a firma dell’ex calciatore 35enne Alberto Aquilani e della sua ormai ex moglie Michela Quattrociocche.

Un annuncio composto, chiaro e senza fronzoli ma che mette subito in chiaro le cose, la tutela delle bambine prima di ogni altra cosa. “Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso, di comune accordo e con grande rispetto reciproco, di separarci” spiegano i due. E’ stata una scelta “consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile” precisano.

“Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno al centro della nostra vita” spiegano il calciatore e l’attrice.

Infine un appello alla discrezione, al silenzio e al rispetto della scelta fatta. “Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie – concludono i due – Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno“.