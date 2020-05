Roberta Rei: carriera, età e vita privata della Iena

Le Iene, Roberta Rei: carriera, età e vita privata della giornalista. Tutto ciò che c’è da sapere sulla conduttrice ed inviata del programma in onda su Italia 1

È una delle inviate più note e seguite del programma Le Iene in onda su Italia 1 e da qualche tempo anche una delle sue conduttrici. Parliamo di Roberta Rei che ne Le Iene Show condivide il bancone con le colleghe Nina Palmieri e Veronica Ruggeri, alternandosi con Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Ma scopriamo qualcosa di più della vita dell’inviata e conduttrice, dalla sua carriera, alla sua vita privata e una serie di curiosità sulla giornalista.

Classe 1985, Roberta Rei è una giornalista originaria di Napoli. È qui che è cresciuta e dove ha sviluppato un grande amore per la cultura partenopea. Si è fatta conoscere al grande pubblico proprio grazie al programma di Italia 1 ma la sua carriera nel mondo del giornalismo è iniziata ben prima. Tante poi sono le passioni di Roberta che molti non sanno. Scopriamo dunque tutto ciò che c’è da sapere su Roberta Rei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Roberta Rei, carriera e curiosità sulla giornalista

Non solo giornalismo nella vita di Roberta Rei. Fin da giovanissima, infatti, l’inviata de Le Iene, ha coltivato per 10 anni la passione per l’atletica leggera tanto da arrivare alle Olimpiadi in Cina. È qui che facendo l’interprete (perché parla fluentemente il cinese) scopre la passione per il giornalismo. Inizia per lei un lungo e importante percorso.

Dal master in giornalismo per il quale viene selezionata dallo IULM alle inchieste condotte per Rai News, Il Fatto Quotidiano e infine La Repubblica. Il quotidiano le assegna anche il premio Giuseppe D’Avanzo per un suo reportage sui migranti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—->Stasera Italia, Barbara Palombelli: carriera, età e figli della presentatrice

Prima di approdate alle Iene nel 2016, Roberta ha lavorato anche per l’Espresso e come inviata ad Agorà. È con queste esperienze che si specializza sulle tematiche della criminalità organizzata, dell’ambiente e dell’immigrazione.

Oltre all’atletica leggere tra le grandi passioni poco conosciute di Roberta quella della musica, soprattutto per il Jazz. Fin da piccola ne è stata rapita infatti grazie al padre che la portava a seguire tantissimi concerti. E ancora tra gli amori di Roberta anche i viaggi che la portano in giro per il mondo.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, tutto top secret. Nulla si sa su Roberta Rei e qualche possibile compagno. La giornalista mantiene l’assoluta riservatezza.

Tra tutte una città che porta sempre nel cuore, la sua Napoli, dove è nata ed è cresciuta. A DailyNews24 ha raccontato: “Napoli è tutto quello che sono. E so di essere arrivata dove sono perché sono napoletana. Il mio modo di affrontare tutto, soprattutto le difficoltà, derivano da come la mia città mi ha cresciuta e formata.”