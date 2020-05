Elettra Lamborghini, spunta la foto misteriosa: aveva solo 16 anni – FOTO

Elettra Lamborghini, spunta la foto misteriosa: aveva solo 16 anni. La famosa cantante in questo periodo di noia sta intrattenendo i suoi followers

Elettra Lamborghini in questi mesi è stata particolarmente attiva sui social: durante la quarantena ci ha intrattenuto con storie e post divertenti che pubblicava continuamente. Dopo due mesi di isolamento insieme al suo cane e il suo futuro marito, è riuscita finalmente a rivedere la sua famiglia.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo Gigi D’Alessio | i motivi della loro separazione

Elettra Lamborghini da adolescente, la foto fa impazzire i followers

Recentemente Elettra ha spulciato un po’ dei suoi vecchi ricordi e ha trovato qualcosa di veramente inedito per i suoi followers. La ricca ereditiera ha mostrato ai suoi fans alcuni scatti che risalgono a quando era una ragazzina. In una foto era abbracciata al suo fidanzato dell’epoca, ma per questione di privacy ha deciso di mettere il dito sul volto del ragazzo. Per quanto riguarda la foto di lei da adolescente, ha una canotta color bordeaux con una scollatura davvero vertiginosa che mette in evidenza le sue curve prosperose. Così come ha dichiarato lei stessa, in quello scatto aveva circa 17 anni. La differenza sarebbe il cambio di look dei capelli. Da piccola portava i capelli molto lunghi, castani e mossi, con sfumature dorate. Su Instagram la cantante ha confessato di piacersi molto di più oggi, che è più matura e più donna.

LEGGI ANCHE -> Freddie Mercury, la straziante reazione quando scoprì di avere l’AIDS

Grazie alla sua partecipazione a Sanremo, Elettra ha conquistato anche quella fetta di pubblico che ancora non la conosceva. Ad oggi è seguitissima sui social ed è sicuramente uno dei personaggi più amati degli ultimi anni.