Maria De Filippi: carriera, figli e vita privata della conduttrice più amata della televisione

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Proprio per questo, andiamo a conoscerla meglio. Nasce a Milano il 5 dicembre del 1961. Dopo aver passato parte della sua infanzia a Milano si è trasferita a Mornico Losana, perché la famiglia lì aveva un vigneto. Frequenta il liceo Ugo Foscolo di Pavia e poi si laurea in Giurisprudenza con lode. Lavora in un ufficio legale che vende videocassette e nel 1989 in un convegno incontra Maurizio Costanzo, che la assume in un’agenzia che si occupa di immagine e pubblicità, diventando poi la sua assistente personale.

Chi è Maria De Filippi? Tutto sulla sua vita privata

Esordisce nel 1992 in televisione con Amici, ma il format era totalmente differente. Infatti venivano trattate tematiche dei giovani, i malesseri e il rapporto genitori e figli. Nel 1996 arriva Uomini e Donne che invece indaga sulle dinamiche matrimoniali. Alla fine degli anni ’90, è arrivato C’è Posta Per Te che ha fatto la storia della televisione. Uomini e Donne da talk show diventa un dating show in cui un giocane cerca l’anima gemella tra un gruppo di pretendenti. Anche Amici cambia e diventa Saranno Famosi.

Nel 1995 sposa Maurizio Costanzo e nel 2004 adottano un figlio, Gabriele Costanzo. Il ragazzo viene adottato dalla coppia dopo l’abbandono del giovane verso i 12 anni.

Riguardo il figlio sono sempre stati molto riservati, ma da quando lui è diventato autore di programmi televisivi, Maria ha cominciato a parlare un po’ di lui.