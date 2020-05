Silvia Romano, a pochi giorni dal suo rientro in Italia non si placano insulti, minacce e fake news.

Silvia Romano è tornata domenica in Italia: ad accoglierla all’aeroporto, oltre alla sua famiglia, erano presenti anche il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio. A pochi giorni dal suo rientro, tuttavia, non accennano a placarsi gli insulti e le minacce. Il suo profilo Facebook è stato nascosto e si sta valutando l’assegnazione di una scorta. Da qualche ora, inoltre, circola sul web un video alquanto particolare: nel filmato una ragazza, indicata come la Romano, balla nuda alla manifestazione dei migranti a Bologna. Molti utenti hanno condiviso il video ma la realtà è un’altra: si tratta dell’ennesima fake news.

Bufala del video di Silvia Romano

Qualche ora fa circolava sui social un video di una ragazza, indicata dal web come Silvia Romano, che gira nuda per le strade bolognesi. Il video è una grande bufala. La ragazza è una giovane valdostana che decise di fare un esperimento sociale. L’autrice di quel video rilasciò anche alcune dichiarazioni nel 2017. La volontaria recentemente liberata dopo 18 mesi di sequestro sta vivendo ancora un incubo ma ha svelato di essere serena.

Nella giornata di ieri, circolavano altre fake news: tra queste una secondo cui la ragazza avrebbe indossato un rolex d’oro al momento del suo arrivo in Italia.