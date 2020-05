Costanza Caracciolo e Bobo Vieri formano una coppia bellissima: la trentenne ha svelato il segreto dell’ex calciatore.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo formano una coppia bellissima: i due sono sposati (civilmente) dal 18 marzo 2009 e hanno avuto due bambine. La prima figlia è nata nel novembre del 2018 mentre la seconda a marzo 2020. Nonostante la grande differenza d’età, l’ex attaccante dell’Inter ha saputo conquistare il cuore della siciliana. La coppia ama rilasciare dichiarazioni e sono stati ospiti di diversi format televisivi come ‘Verissimo’. Costanza, qualche ora fa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale F e ha svelato un segreto della vita di Vieri.

Costanza Caracciolo svela il segreto di Bobo Vieri

Costanza Caracciolo ha svelato al settimanale F alcuni retroscena sulla quarantena mettendo a nudo un segreto di suo marito Vieri. “Cosa ho scoperto di Bobo in quarantena? La vera portata del suo lavoro che prima, quando stava in ufficio, non immaginavo proprio. E’ sempre a telefono o sul computer a leggere e a rispondere alle mail“. L’ex velina ha speso parole al miele per l’ex grande bomber. “Lavora in continuazione: lui è incredibile, ma nonostante questo riesce sempre a trovare del tempo per me e le bambine”.

Costanza Caracciolo ha partorito la sua seconda figlia proprio nel periodo più difficile dell’emergenza (il mese di marzo). Proprio a causa della pandemia, l’ex velina ha dovuto fare ‘tutto da sola’ non potendo godere del sostegno della sua famiglia e di suo marito.