Belen Rodriguez si è esibita di nuovo e ha postato il video, promettendo di cantare presto anche in italiano ma con l’aiuto dei suoi fan.

Belen Rodriguez è appassionata di musica, adora cantare e durante la quarantena si è esibita varie volte. Ieri ha così donato ai follower e fan di Instagram un’altra canzone spagnola famosa, ‘Rescata mi corazón’, con la seguente didascalia: “Mi diverto un po’ con voi! La prossima volta prometto che la faccio in italiano, ma mi dovete dare dei consigli!!!! 🧡🧡🧡” . In pochissimo tempo, quasi 800mila follower hanno messo il cuoricino di gradimento alla performance della modella argentina e sono stati tanti anche i commenti positivi, che hanno dimostrato molto affetto nei confronti di Belen, come questo molto carino: “Sei una artista completa cara Belen!!! Inoltre la natura è stata molto generosa con te e quindi….o ti si ama o si rosica!.….. 🤷‍♀️ 😉 comunque dovresti cantare più spesso…. brava👏👏👏🤩😘”.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara in gran forma: il décolleté è da urlo

Alberto Urso ha commentato il post di Belen Rodriguez

Tra i commenti è apparso anche un cuoricino di Alberto Urso, ex vincitore del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, che conoscendo la passione di Belen Rodriguez per il canto ha voluto fare i complimenti alla showgirl per la sua bellissima esibizione canora.

LEGGI ANCHE -> Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri la coppia che non scoppia nonostante la lontananza

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter