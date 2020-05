Si è spento a 94 anni l’attore Michel Piccoli, icona del cinema francese. Oggi la sua famiglia ha dato l’annuncio. La morte è avvenuta lo scorso 12 maggio a causa di un ictus.

Michel Piccoli è deceduto tra le braccia della moglie Ludivine e dei figli Inord e Missia. Il suo nome completo era Jacques Daniele Michel Piccoli. Era nato a Parigi il 27 dicembre 1925 in una famiglia metà italiana e metà francese, con lontane origini ticinesi, da Marcelle Expert-Bezançon (1892-1990), pianista, e Henri Piccoli (1889-1975), violinista. L’attore parigino esordì nel film “Silenziosa minaccia” (1945) ma sono passati 20 anni quando è stato riconosciuto per il suo grandissimo talento. Tutti i grandi registi del cinema francese hanno diretto Piccoli: Jean Luc Godard lo fa recitare nei panni del marito di Brigitte Bardot ne ‘Il disprezzo’, Alain Resnais lo rende protagonista de ‘La guerra è finita’. Alfred Hitchcock, lo sceglie per il cast di ‘Topaz’. È stato diretto, tra gli altri, da Mario Bava, che lo fece recitare nel film “Diabolik” del 1968.

Michel Piccoli vince la Palma d’Oro a Cannes

Michel Piccoli ha vinto la Palma d’Oro a Cannes come miglior attore per ‘Salto nel vuoto’ di Marco Bellocchio. Nel 1980 sposa la sceneggiatrice Ludivine Clerc e viene diretto da Louis Malle in “Atlantic City”. Riceve un altro premio, l’Orso d’Argento, con il film ‘Gioco in villa’ di Pierre Granier-Deferre. Tra gli anni Ottanta e Novanta Piccoli viene diretto da Ettore Scola, di nuovo da Godard, Liliana Cavani, da Bellocchio nuovamente e Malle. Poi da Jacques Rivette e Sergio Castellitto, fino alla sua prima regia con ‘Train de nuit’ del 1994.

Nel 2011 recita da protagonista nel film di Nanni Moretti “Habemus Papam”, dove veste interpreta il cardinale Melville che viene eletto papa: per questa parte ha vinto il David di Donatello e il Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista.