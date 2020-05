Vaccino, gli Usa annunciano la grande notizia: “Test sull’uomo positivi”

Gli Usa annunciano che si è conclusa positivamente la fase 1 della sperimentazione del vaccino sull’uomo. Sviluppati anticorpi

La grande notizia è arrivata dall’altra parte dell’Oceano. Gli Usa annunciano che si è conclusa positivamente la fase 1 della sperimentazione del vaccino sull’uomo. I volontari hanno sviluppato anticorpi. La strada per avere un vaccino contro il coronavirus si accorcia sempre di più. Spiega la società statunitense di biotecnologia Moderna che si sta occupando della sperimentazione, che la fase 1 dei test ha mostrato che le persone che si sono sottoposte alla sperimentazione hanno sviluppato anticorpi in modo del tutto simile ai pazienti di Covid-19 che sono guariti“. Una notizia fondamentale per il proseguimento della sperimentazione. Un passo avanti notevole. Inoltre, il potenziale vaccino dimostra di non avere effetti collaterali, è ben sopportato dall’uomo.

Usa annunciano la grande novità

Ora, il proseguimento sarà la fase 2, che partirà immediatamente visto che il programma prevede la fase 3 per il mese di luglio. La corsa prosegue, è un passo avanti ma il mondo ha bisogno di cure o vaccini efficaci al più presto. La ricerca della società statunitense è una delle tante che sta sviluppando progressi. Gli americani, però, oggi hanno fatto un passo avanti, ma in questa fase di sperimentazione sull’uomo è anche la società di Pomezia, che lavora con l’Università di Oxford. A tale progetto sta dando sostegno anche l’americano Bill Gates, recentemente criticato dalle istituzioni americane.

Equilibri che al mondo, tuttavia, interessano, ma fino ad un certo punto. Il vaccino urge al più presto, affinchè non ci siano ricadute che possono davvero creare un disastro, sia umano che economico.