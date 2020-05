Curiosità su Pio e Amedeo: chi sono? Dalla carriera alla vita privata

Pio e Amedeo, la coppia che fa il giro del mondo. Ma chi sono i due? Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalla carriera alla vita privata

La coppia più divertente della televisione: Pio e Amedeo. All’anagrafe Pio D’Antini e Amedeo Grieco, entrambi nati nel 1983 a 5 giorni di distanza l’uno dall’altro: uno il 20 agosto e l’altro il 25. Tutti e due sono nati a Foggia e si sono conosciuti tra i banchi di scuola. Da lì è nata un’amicizia senza eguali che nel corso degli anni si è trasformata poi anche in un rapporto lavorativo. Insieme hanno iniziato a lavorare nei villaggi turistici, la gavetta ha insegnato loro l’arte e l’improvvisazione. La svolta arriva nel 2011 quando la coppia partecipa alle trasmissione Stiamo tutti bene e Base Luna sulla Rai. Arrivano poi a Mediaset a Le Iene con la rubrica Ultras dei Vip. Nel 2016 iniziano il programma Emigratis che ha riscosso molto successo, confermando poi anche la seconda stagione. Tornano di nuovo in televisione con lo stesso programma nel 2018 e annunciano che quella sarà l’ultima stagione. Infatti i due approdano nel teatro andando in scena con Tutto fa Broadway.

Pio e Amadeo e la loro vita privata

Pio e Amedeo sono entrambi sposati e hanno dei figli. Pio è il marito di Cristina Garofalo conosciuta in discoteca nel 2006. I due si sono sposati nel 2016 ed hanno messo alla luce la loro figlia Chiara. Amedeo è sposato con Maria Finizio. I loro figli sono Federico e Alice.

