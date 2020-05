Il medico legale di Salerno Pasquale Mario Bacco ha dichiarato: “Questo virus non solo cambia ma grazie a quest’evoluzione sta acquistando una capacità di diffondersi in modalità diverse: il vaccino non sarà quindi il rimedio per tutti i mali”.

Il dottor Pasquale Mario Bacco, salernitano, è il medico legale che, con 13 colleghi, per la società itoalo-americana Meleam, ha firmato un’indagine che ha ricevuto i complimenti poco fa dal professor Giulio Tarro. “Il virus – dichiara il medico legale -, negli ultimi tempi, è meno aggressivo con il caldo estivo e meno pericoloso lì dove scarseggiano polveri sottili. Con l’arrivo dell’autunno dovremo spendere tutta l’esperienza maturata con fatica in Italia: sulle terapie in ospedale, e sulla profilassi in casa. I test sono partiti a febbraio. Credo si sia sottovalutata, da parte dei nostri comitati centrali, l’incredibile incidenza di polmoniti di ottobre, in quasi tutto il nord Italia. Queste polmoniti furono definite atipiche dagli stessi medici e a volte ricondotte, erroneamente, a infezioni da legionella”.

La famiglia del virus è influenzata dal clima

“Tutta la ‘famiglia’ dei coronavirus – prosegue Bacco – è molto influenzata dal clima e dall’umidità. In laboratorio, alzando di soli due gradi la temperatura della coltura abbiamo visto la morte del 52% dei ceppi e la loro conseguente minore mobilità. Il Covid-19 che si è manifestato al nord è completamente diverso dalla forma che ha agito al Sud. La sua patogenicità crolla con le temperature invece a esso ideali. Il virus che circola in questo momento al Sud ha una capacità aggressiva minore”.

“Con le distanze, con poche ma sicure tutele – conclude Pasquale Mario Bacco -, fino a settembre potremmo riprendere la nostra vita”.