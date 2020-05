Bianca Berlinguer, età, figli, marito, vita privata della giornalista

Bianca Berlinguer, ecco chi è la giornalista e conduttrice di Carta Bianca. Età, figli, marito, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere

Bianca Berlinguer è una delle giornaliste di punta dalla Rai e da anni conduce programmi di approfondimento politico e attualità. Negli ultimi tempi il suo programma, Carta Bianca, è molto apprezzato e seguito per i tempi trattati e gli approfondimenti mai banali. Allo stesso tempo non passano inosservate le gag, ma a volte anche i battibecchi e le liti con Mauro Corona, ospite fisso della Berlinguer.

Bianca Berlinguer è la figlia dello storico segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla nota giornalista e conduttrice Rai.

Bianca Berlinguer, dalla carriera alla vita privata

Bianca Berlinguer è nata a Roma il 09 dicembre 1959. È laureata in lettere ed è iscritta all’albo dei giornalisti. Ha lavorato per tanti programmi di punta come Mixer e Primo Piano. Nel 2009 passa poi alla direzione del TG3.

Ha vinto nel 2019 il Premio Batani, uno dei riconoscimenti più importanti del mondo giornalistico. Ha dichiarato più volte che non ama essere intervistata ma ha ammesso che le piacerebbe intervistare Barbara D’Urso.

Per quanto riguarda, invece, il suo make-up, è rigida e non ama improvvisate. Ama molto gli animali, infatti da piccola è cresciuta con un cane lupo. Il suo posto del cuore, infine, è la Sardegna, dove è nato suo padre Enrico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, si conosce poco. Bianca Berlinguer è una donna molto riservata. Sappiamo però che è stata legata a due uomini: il primo, con il quale si è sposato, è il collega giornalista Stefano Maroni. Il secondo è il senatore Luigi Manconi con il quale sta ancora insieme.

Da lui la giornalista ha avuto una figlia, Giulia, nata nel 1998. Marconi è docente di Sociologia ma ha anche percorso carriera politica, quella da scrittore e giornalista. Oltre a Giulia avuta con la Berlinguer, Marconi ha altri due figli: Davide e Giacomo, nati da una precedente relazione.