Eleonora Daniele, il post che ha commosso il web – FOTO

Eleonora Daniele posta su Instagram una lettera “Io sono con te”: Fa molto riflettere sul web in merito ad un tema delicato, ma molto importante

Eleonora Daniele, la giornalista di Storie Italiane, non si sottrae mai a temi di denuncia, anche quelli più delicati. E proprio in merito a questo è tornata protagonista su Instagram con il suo ultimo post che ripropone una lettera di una nipotina al suo nonno. Non una lettera qualsiasi, ma un gesto e un simbolo importante per un nonno che si è esposto ed ora si trova in difficoltà.

È così che Eleonora Daniele si complimenta con la piccola Mattea per il suo gesto. Così piccola e già consapevole di quello che accade.

Eleonora Daniele, la lettera e le parole social: “Io con te”

Eleonora Daniele sfrutta la sua popolarità e il suo seguito social per denunciare uno dei tanti episodi che accadono nel nostro Paese. La giornalista ha voluto usare Instagram per parlare, ancora una volta, della storia di Domenico D’Agati, un imprenditore che ha denunciato il malaffare e che ora si trova da solo, abbandonato dalle banche e dagli aiuti “puliti”.

Lo ha voluto fare con una lettera scritta dalla nipotina dell’uomo, la piccola Mattea. Nonostante la sua giovanissima età la bambina ha capito benissimo la situazione in cui si trova il nonno e gli ha mandato un messaggio semplice ma denso di amore, comprensione e sostegno.

“La piccola Mattea ha voluto scrivere una letterina per il caro nonno: “Non sei solo, io sono con te”. È così che Eleonora Daniele scrive a corredo della foto della letterina della piccola Mattea che ha deciso di postare.

“Trovo in questa lettera il sentimento puro di una bambina che sa già cosa sia la criminalità e la combatte in una maniera commovente: scrive una lettera al suo nonno che ha denunciato il pizzo, e ora si trova solo abbandonato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. Il nonno denuncia di non avere più credito dagli istituti bancari perché segnalato come “cliente a rischio” dopo la denuncia..” scrive la giornalista su Instagram.

Non fa giri di parole Eleonora Daniele che anche sui social è sempre in prima linea. E questa volta ha voluto ancora una volta accendere i riflettori sulla storia di Domenico D’Agati, vittima di soprusi da parte delle mafie, che ha già rilasciato una lunga intervista per Storia Italiane.

I commenti al post di Eleonora Daniele

Non sono mancati i commenti positivi per sostenere l’azione di Eleonora. Tra questi anche quello di Luca Abete, il noto inviato di Striscia la Notizia, che ha scritto: “Queste sono le battaglie che dovremmo sostenere tutti!”.

E anche lo stesso D’Agati la ringrazia: “Grazie Grazie Eleonora sono queste attenzioni che diventano carezze per l’anima e forza per la Vita, il Tuo ascolto per chi per troppo tempo non ha avuto voce diventa sorgente di Vita di Speranza e forza del Coraggio per continuare ad andare avanti” scrive.

“A volte i fili della vita si interrompono ma dobbiamo trovare la forza di fare un Nodo forte per rimetterci in cammino, dopo tutto una tela si tiene per i nodi stretti l’uno a l’altro essi compongono il disegno della vita che va sempre amata perché meravigliosa, sia le lacrime di gioia che di dolore hanno lo stesso sapore sono amare, -conclude D’Agati – ma entrambe sono parte della stessa vita. Grazie”.