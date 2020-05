Christine Lagarde, presidente della BCE è pronta ad affrontare la crisi accettando la proposta franco-tedesca. 500 miliardi come fondo per la ripresa

In arrivo l’approvazione da Lagarde riguardo all’idea franco-tedesca di stanziare un fondo da 500 miliardi nel quadro del prossimo bilancio pluriennale dell’Unione Europea. La presidente della BCE afferma: “Il fondo per la ripresa è ambizioso, mirato e benvenuto – spiega – Apre la strada a un’emissione di debito a lungo termine effettuata dalla Commissione europea e soprattutto permettono di attribuire aiuti diretti importanti a favore degli Stati più colpiti dalla crisi”. La Commissione europea potrà indebitarsi sui mercati per conto dell’Ue, rispettando il trattato, del quadro di bilancio e dei diritti dei Parlamenti nazionali. E’ questa la proposta da parte di Francia e Germania per affrontare la crisi.

Lagarde, sì alla proposta

La presidente della BCE, banca centrale Europa, ha approvato la richiesta da parte delle nazioni Germania e Francia. La prima cosa sarà l’emissione di debito comune da parte delle istituzioni europee. Sembra che i fondi vengano concessi come sovvenzioni e non prestiti, a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia e dalla crisi. L’annuncio con tutte le disposizioni del caso provengono dalla governatrice Angela Merkel dopo un vertice in videoconferenza con Emmanuel Macron. Lagarde risponde: “Il coronavirus è una buona opportunità per modernizzare il Patto di stabilità e di crescita”. Continua: “la Bce deve perseguire una politica monetaria accomodante quanto necessario per stabilizzare, allo stesso tempo, l’inflazione e l’economia – spiega – dobbiamo assicurarci che la politica monetaria si trasmetta a tutti i Paesi dell’area euro, in tutti i settori”.

Conclude: “È la ragion d’essere di quel nostro strumento eccezionale che è il Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp)”.