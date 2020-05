Lodovica Comello è emozionata. Alla vigilia del 18 maggio, riapertura dell’Italia, posta un video davvero commovente. Ecco cosa è successo

Lodovica Comello, la giovane neomamma di Teo, qualche giorno fa ha emozionato proprio tutti. La ragazza ha trascorso il lockdown insieme alla sua nuova famiglia, Teo e il marito, nella sua casa a Milano. Lontana dai suoi genitori è riuscita a mantenere la calma nei suoi primi mesi da mamma. L’attrice si è divertita postando durante la stretta alcuni video della “serie” Lasciugona. I suoi fan si divertono a seguirla e a volte si emozionano…infatti leggete cosa è successo.

Il video di Lodovica Comello commuove

La Comello è riuscita a commuovere il web. Alla vigilia della ripartenza dell’Italia, ha postato un video davvero emozionante. I suoi genitori, lontani da lei, hanno tirato su le serrande del loro negozio di abbigliamento, dopo due mesi di stretta. Un post di augurio per la ripresa, un in bocca al lupo per questa nuova fase che il nostro Paese si appresta a vivere. L’attrice, attraverso il video, forse si sente più vicino ai suoi genitori e li accompagna in questo momento importante.

L’ennesima dimostrazione di affetto e amore per la sua famiglia.