In molti hanno posto in evidenza la somiglianza tra la figlia di Carlotta Mantovan, la piccola Stella, all’amatissimo padre Fabrizio Frizzi.

La piccola Stella, la figlia che Carlotta Mantovan ha dato a Fabrizio Frizzi, sta crescendo molto bene. Ed è bella quanto la mamma. La bimba è nata nel 2013 e ha rappresentato l’apice dell’amore tra la 37enne originaria di Mestre e l’indimenticabile conduttore televisivo.

Proprio la Mantovan ha postato una tenera immagine che riguarda Stella, pubblicando lo scatto su Instagram. E molti utenti hanno sottolineato come la bimba abbia lo stesso, radioso sorriso di suo padre. Della vita privata di Carlotta si sa poco. Lei tiene il più stretto riserbo, come è giusto che sia. Lo fa per preservare soprattutto sua figlia. Anche se sono numerose le fotografie che lei pubblica sui social, e come detto, su Instagram in particolare.

Visualizza questo post su Instagram #mylove #thissmile #nofilterneeded #ourlove #noidue #❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 13 Apr 2020 alle ore 8:25 PDT

Visualizza questo post su Instagram #mylove #💞#mystar #⭐️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 7 Mag 2020 alle ore 8:32 PDT

I complimenti per tutto l’amore che trasuda da queste meravigliose immagini fioccano come la neve d’inverno. Sono tantissimi i messaggi da parte dei tanti ammiratori di Carlotta, così come anche i ‘mi piace’.

Visualizza questo post su Instagram #mylove #mylife #myall Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 10 Mag 2020 alle ore 2:22 PDT

Visualizza questo post su Instagram #missyou #tenderness #kisses #ilovemyhorse #❤️ #🐴 Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 18 Apr 2020 alle ore 5:14 PDT