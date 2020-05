Un post su Instagram di Miriam Leone desta la meraviglia e lo stupore dei suoi followers. Le immagini della bellissima siciliana tolgono il respiro.

Un lungo post di Miriam Leone su Instagram ci mostra tutta la semplicità che caratterizza la 34enne attrice originaria di Catania. Lei, bellissima e bravissima interprete di ormai diverse produzioni di primo piano della televisione in particolar modo, parla di quella che fu una delle prime interviste alle quali si concesse dove avere ottenuto popolarità.

Lei vinse lo scettro e la corona di Miss Italia nel 2008 e da allora ha fatto seguito una serie di comparsate in tv e sul grande schermo. “Mi chiesero cosa porterei con me su una isola deserta. Il mascara”. Un accessorio fondamentale per esaltare la femminilità di qualsiasi donna. Ma lei ora scrive di quanto sia bella la sensazione di non dovere sottostare a questa costrizione. “Non l’ho indossato durante questo periodo particolare, caratterizzato dall’obbligo di dovere restare a casa. E mi sono sentita libera”.

Miriam Leone, la confessione inaspettata: “Non sono perfetta”

Visualizza questo post su Instagram Luci e ombre✨ 🌱 Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 7 Mag 2020 alle ore 9:05 PDT

La bellissima Miriam Leone – bellissima anche al naturale – pone l’accento su come tante volte le ragazze con tante insicurezze cerchino di trovare riparo nell’apparenza. Nel cercare in tutti i modi di essere più belle o comunque più gradevoli di aspetto. “Ma nessuna è perfetta, ve lo assicuro. Nemmeno io. Poi è vero anche che, dopo mesi in cui hai corso scalza, non vedi l’ora di indossare di nuovo i tacchi”.

