Barbara D’Urso, il ricordo con l’amico scomparso – Foto

Barbara D’Urso pubblica uno scatto amarcord che la ritrae giovanissima e sorridente insieme a Massimo Troisi, suo grande amico, nel giorno dell’anniversario della sua morte

Visualizza questo post su Instagram Caffeuccio con Massimo ❤️ #caffeuccio #massimotroisi #amiciziavera #partedellamiavita Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 4 Giu 2020 alle ore 3:11 PDT

Barbara D’Urso si lascia andare ad un dolce e malinconico ricordo. Il suo sentimento è tutto racchiuso in una foto amarcord che la ritrae insieme al grande Massimo Troisi. Ieri, 4 giugno, è stato l’anniversario della morte del grande attore e regista, scomparso 26 anni fa. Barbarella l’ha voluto ricordare a suo modo, scrivendo semplicemente: “Caffeuccio con Massimo ❤️ #caffeuccio #massimotroisi #amiciziavera #partedellamiavita”.

Uno scatto del passato nel quale Barbara è giovanissima, sorridente e si appresta a bere un bel caffè, accanto a lei, che l’abbraccia, altrettanto sorridente il genio di Massimo Troisi. Entrambi vestiti di rosso, gioiosi e molto molto giovani. L’attore capellone e pieno di ricci, la presentatrice scura e con capelli lunghi, sotto le spalle.

Entrambi campani, erano molto amici. Barbara lo ricorda spesso e poco meno di un mese fa, in occasione del suo compleanno aveva condiviso un altro scatto che la ritraeva insieme all’amico scomparso e Massimo Berardi, suo storico compagno e padre dei suoi figli.

Non tutti però hanno gradito la foto che Carmelita ha pubblicato e come sempre è montata la polemica e le critiche.

Barbara D’Urso, pioggia di critiche: “Eri completamente diversa”

Tanti i commenti di apprezzamento, di stima e di ricordo per Massimo Troisi sotto la foto pubblicata da Barbara D’Urso. Ma come sempre succede per Barbarella c’è chi la ama e chi la odia. Diversi sono stati gli utenti che l’hanno profondamente criticata. Terreno di scontro il suo aspetto fisico. L’accusa verso la presentatrice è quella di essere molto cambiata.

“Eri completamente diversa, come fai a dire che non sei rifatta?” scrive un utente e poi ancora tantissime altre parole che insinuano che Carmelita si sia rifatta eccome. Lei ha sempre affermato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica ma secondo alcuni followers non è così.

“Però come eri brutta, Barbara col cuore..” stuzzica qualcuno e giù di lì una serie di altri commenti che ironizzano proprio sul fatto che la conduttrice Mediaset sia ricorsa eccome ai bisturi.

“Mamma mia che brutta veramente orrenda” incalza un altro utente, e poi ancora “Perché in questa foto era come mamma l’aveva fatta ora invece è diventata un avatar” e continuando c’è chi la dice proprio come la pensa “Dimostrazione che è tutta rifatta”, “Trova le differenze tra la non plastica e la plastica”.

Barbara si sarà offesa? Come sempre lei è pronta alle critiche e forse avrà incassato anche questo.