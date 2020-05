Paolo Ruffini, età, carriera, vita privata del conduttore

Paolo Ruffini, ecco chi è il conduttore ed attore italiano dagli occhi azzuri. Età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere su di lui

Paolo Ruffini è un conduttore e attore italiano. Si è fatto conoscere con il suo accento toscano e la sua verve prima sul palco del programma comico Colorado e poi per aver recitato in diversi film che negli ultimi anni hanno rappresentato un vero successo del cinema italiano. Tra questi “Natale col boss”, “Maschi contro femmine” prima e poi “Femmine contro maschi”.

Ma è saltato anche agli onori del gossip per la sua lunga e chiacchierata relazione con l’attrice Diana Del Bufalo. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Paolo Ruffini.

Paolo Ruffini, dalla carriera alla vita privata

Paolo Ruffini è nato a Livorno il 26 novembre 1978. Fin da bambino la recitazione è stata per lui una grande passione e ha deciso così di inseguire questo sogno. La sua prima esperienza arriva con la pubblicità del Kinder Cereali e poi il debutto al cinema con Paolo Virzì in “Ovosodo”. Ma Paolo Ruffini è andato oltre. A soli 23 anni, nel 2001, ha fondato l’associazione Il nido del Cuculo che si occupa di organizzare rassegne cinematografiche.

La vera svolta per Ruffini arriva però con la partecipazione al programma di MTV Cercasi Vj. Così in breve tempo è diventato uno dei volti noti e più apprezzati del piccolo e grande schermo italiano. Prima sul palco di Colorado, poi su quello del teatro con Up&Down, diventato anche un docufilm.

È arrivato anche alla conduzione della serata di gala dedicata ai David di Donatello. Diverse le critiche che gli sono arrivate per via di svariate gaffe fatte di fronte a Sophia Loren, Paolo Virzì e Marco Bellocchio. Nel 2020, invece, ha condotto insieme a Francesca Cipriano La pupa e il secchione e viceversa andato in onda su Italia 1.

Paolo Ruffini adora Fiorello e lo definisce “fantastico in tutto quello che fa”. Grande appassionato di tatuaggi, tanto che ne compaiono diversi sul suo corpo, molti dei quali ispirati al mondo dei fumetti.

Per quanto riguarda la sua vita privata sono note diverse cose. Innanzitutto che è stato sposato dal 2007 al 2013 con l’attrice Claudia Campolongo. Questo legame è stato tenuto fuori dai riflettori per lungo tempo e solo nel 2015, dopo che i due si erano già lasciati, hanno ufficializzato il loro matrimonio.

Dopo la fine del matrimonio, Paolo è balzato spesso agli onori del gossip per la sua storia d’amore con l’attrice Diana Del Bufalo, ex allieva del programma Amici di Maria De Filippi, conosciuta sul palco di Colorado.

Tra i due, in quattro anni circa, ci sono stati spesso alti e bassi. Lo stesso Ruffini ha ammesso: “Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico. Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello se*suale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita”.

Nell’estate del 2019, però, i due si sono ufficialmente lasciati. È stata Diana a comunicarlo. Un presunto tradimento di Paolo la causa della fine del loro amore. In un’intervista a Verissimo l’attrice ha dichiarato di accettare le scuse che il conduttore le aveva mandato pubblicamente ma che la sofferenza non svaniva.