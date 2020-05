Gabriella Pession: età, altezza, peso, marito, figli e curiosità

Chi è Gabriella Pession, attrice di cinema e fiction, tra le più amate dal pubblico? Età, altezza, peso, marito, figli, curiosità e vita privata.

Gabriella Pession è una delle attrici più apprezzate e amate del cinema e della fiction italiana, ma chi è davvero? Andiamo a scoprire età, altezza, peso, vita privata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Gabriella Pession: età, altezza, peso, marito, figlio e curiosità

Gabriella Pession è nata a Daytona Beach il 2 novembre 1977 da genitori italiani. Cresciuta in Florida fino all’età di 7 anni, torna a vivere in Italia era una specialistica di pubbliche relazioni mentre il padre, venuto a mancare nel 2016, era uno stilista nell’industria della seta. Gabriella, dopo una storia con il collega Sergio Assisi, si è innamorata e sposata con Richard Flood da cui ha avuto un figlio, Giulio, nato nel 2014.

Gabriella è alta 1.73 metri e pesa circa 67 kg. Dopo la nascita del bambino, Gabriella ha sofferto di depressione post partum come ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Ero abituata a uno stile indipendente, perciò all’inizio è stato un impatto meraviglioso ma anche scioccante. E’ la cosa più bella, gioia inspiegabile che solo una mamma può capire. Eppure non sono tutte rose e fiori. Vorrei sfatare questo mito favolistico della gravidanza, soprattutto del periodo post partum, perché le difficoltà ci sono”.

La carriera di Gabriella Pession inizia nel pattinaggio sul ghiaccio. Dopo un infortunio al piede, Gabriella si è rialzata e si è dedicata alla recitazione. Il debutto arriva nel 1997 con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Tra i suoi lavori di maggior successo ci sono: Orgoglio, Capri, Rossella, La porta rossa e tanti altri.