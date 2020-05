Lutto nel cinema, muore grande protagonista

Il cinema è in lutto: è morto Charles Lippincott, pubblicista di ‘Guerre stellari’. Si è spento in queste ore, aveva 80 anni.

Grande perdita per il mondo del cinema. A 80 anni è morto Charles Lippincott, il noto pubblicista cinematografico conosciuto soprattutto per aver lavorato alla campagna per il lancio del primo film di ‘Guerre stellari‘ di George Lucas. È morto martedì sera dopo essere stato ricoverato in ospedale durante la settimana scorsa per un infarto. Lippincott viveva nel Vermont, dove si era ritirato alcuni anni fa con sua moglie Bumpy. La fortunata e longeva serie di ‘Guerre Stellari‘ non è stata il suo unico lavoro visto che il pubblicista cinematografico ha avuto un ruolo chiave in numerosi altri capolavori cinematografici come ‘Complotto di famiglia’ di Alfred Hitchcock, ‘Alien’ di Ridley Scott, ‘Il mondo dei robot di Michael Crichton e ‘Flash Gordon’ di Mike Hodges. Una perdita molto importante per il mondo del cinema quindi, che dice addio al responsabile marketing della Lucasfilm.

Sebbene abbia lavorato per molti altri film di successo, è stato ‘Star Wars’ a lasciare il segno, contribuendo a rimodellare il modo in cui sono commercializzati i film. Nel 1975 diventò responsabile marketing della Lucasfilm. Per pubblicizzare ‘Star Wars’ realizzò una strategia di comunicazione che all’epoca non aveva precedenti, che interessò riviste, giornali, televisione e il mondo dei fumetti, compresi i raduni dei fan dei supereroi.

La strategia di Charles Lippincott fu ripagata dal successo planetario al botteghino di ‘Guerre Stellari’, dando così il via a una delle saghe cinematografiche di fantascienza più amate di tutti i tempi.