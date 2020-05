Valentina Vignali , via tutto e mostra la sua sensualità. Web in tilt – FOTO

Valentina Vignali, la bella cestista pubblica una foto davvero sensuale. Via l’intimo, si mostra senza veli ai suoi fan. Solo la mano copre le forme

Visualizza questo post su Instagram 🐝 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 20 Mag 2020 alle ore 3:17 PDT

Valentina Vignali, la bella cestista, modella e personaggio pubblico, si mostra al pubblico come non ha mai fatto prima. Il suo scatto sexy è virale e con poco fa il giro del web. Nella foto la donna si mostra senza veli: nuda, solo la mano le copre le forme…e che forme! Non è di certo la prima volta che la modella si presenta ai suoi fan in questo modo. Infatti Valentina è molto attiva sui social e non perde tempo a pubblicare foto, video riflessioni, confidenze e immagini della sua quotidianità, scatti bollenti che fanno impazzire il web.

Valentina Vignali e il suo scatto bollente

Visualizza questo post su Instagram 👼🏻🤍 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 8 Mag 2020 alle ore 5:19 PDT

Di certo la bellezza non manca alla super Valentina Vignali. La donna è così affascinante che anche in una posa semplice riesce a catturare lo sguardo e l’attenzione dei suoi follower. In questa ultima immagine, che ha fatto girare la testa a tutti, la modella si trova davanti ad uno specchio senza reggiseno con la mano che copre il seno. E gli addominali in bella vista. In pochissime ora il post ha superato i 230.000 like e 1550 commenti. “Sei super bellissima, sei stupenda”, “Che addominali”, “L’unico modo per far notare lo smalto ad un uomo”, ecco alcuni messaggi da parte dei suoi fan.

Valentina Vignali è una cestista che grazie al suo talento e la sua bellezza è riuscita a conquistare molti fan del basket e non solo. Una ragazza molto sensuale che racchiude in sé la semplicità di una 28enne.