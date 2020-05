Sabrina Salerno, lo sfogo su Instagram: la cantante preoccupata

Sabrina Salerno si sfoga su Instagram, la cantante confessa ai followers un problema che la riguarda negli ultimi tempi: ecco di cosa si tratta

Sabrina Salerno sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. La cantante diventata famosa negli anni 80 con il passare negli anni non ha perso nulla del suo fascino e della sua sensualità esplosive. Anzi, sembra migliorare ogni giorno che passa. I 52 anni che ci sono sulla sua carta d’identità sembrano assolutamente uno scherzo, a giudicare dagli scatti prorompenti che lei regala ai fan sul proprio profilo su Instagram. Foto che sono già da tempo diventate un vero e proprio cult, il fisico scultoreo e l’esuberanza di Sabrina si confermano ogni volta di più. E le foto in costume pubblicate negli ultimi giorni accendono la fantasia su ciò che sarà quando si potrà rivederla al top sulle spiagge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Salerno è già pronta per l’estate: l’abbigliamento fa impazzire i fan – FOTO

Sabrina Salerno: “La notte non riesco a dormire”

Anche per lei, però, il periodo del lockdown non è stato facile. Pur cercando di mantenere l’ottimismo e la giovialità, di guardare al futuro con fiducia, ha dovuto anche lei confrontarsi con una situazione nuova, che ha messo a dura prova la sua psiche. Di questi aspetti non tanto visibili ha parlato su Instagram con i suoi affezionatissimi followers. In particolare, nelle stories, ha ripreso una puntata di Pomeriggio Cinque, in cui si parlava di una sua intervista al settimanale ‘Nuovo’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Salerno aspetta l’estate, lo scatto da sogno – FOTO

In quella sede, Sabrina si è lasciata piuttosto andare ed ha spiegato una delle sue principali difficoltà degli ultimi tempi. Il Coronavirus l’ha scossa molto e infatti rivela: “Quando vado a dormire crollo subito, poi però mi sveglio nel cuore della notte. A quel punto, per lo stress e la preoccupazione non riesco più a riaddormentarmi. Devo ricorrere alle gocce per riuscire a riprendere sonno”. Un tema, quello delle difficoltà ad addormentarsi, che è stato vissuto in questa fase da numerose persone. La confessione della regina del web ce la rende dunque ancora più umana e vicina a noi. Nella speranza che il peggio sia ormai alle spalle e che si possa tornare gradualmente verso la normalità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.