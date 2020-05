Beppe Bergomi ha ricordato la sua lotta contro il coronavirus, che non lo ha colpito ai polmoni ma alle ossa e alla pelle.

Beppe Bergomi, ex campione del mondo della Nazionale italiana di calcio e da qualche anno commentatore sportivo di Sky ha dichiarato che non riusciva neanche più a lavarsi i denti per colpa del Covid-19. “Sentivo sempre freddo, mi sono fatto portare due stufette. Credevo fosse un’influenza”, ha dichiarato Bergomi. Aveva anche fatto una risonanza magnetica per capire perché soffrisse tanto e si è trovato con le gambe e i piedi screpolati. Poco dopo, la verità: “Sono risultato positivo. I miei amici mi prendevano in giro e mi dicevano che ci stavo pensando troppo, ma io non stavo bene, avevo sempre dolori, ero fiacco. Non riuscivo a sedermi per il dolore alla schiena, stavo sempre in piedi. Poi dicevano che era meglio non prendere anti-infiammatori. Dopo un po’ il dolore è andato via e il tutto è durato tra i 20 e i 25 giorni”.

Beppe Bergomi: “Sono stato stupido: ho sottovalutato il virus”

“Ora sto alla grande ha dichiarato l’ex calciatore dell’ Inter – e ho ricominciato a correre. Ho fatto soltanto il test sierologico, ho cercato di fare anche il tampone, ma mi hanno detto che dopo 30 giorni dovrei stare bene e che non è necessario farlo”. Bergomi ha preso sottogamba il Covid-19: “Sono stato uno stupido – ha detto -, l’ho sottovalutato. Il 21 febbraio ho fatto l’ultimo allenamento e uno dei ragazzi aveva la polmonite, da lì in poi non abbiamo più giocato”.

“Il 26 febbraio sono stato a Napoli per fare la telecronaca della partita contro il Barcellona – conclude Beppe Bergomi -, poi sono stato a Perugia per assistere all’incontro contro il Benevento. Secondo me ho sottovalutato prima il virus, sono stato a contatto con troppa gente”.