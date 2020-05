Saturday night at home, è il messaggio che Alessia Marcuzzi ha postato sabato sera. Sembra un pò annoiata Alessia. Forse dalla quarantena

Alessia Marcuzzi, sempre bella e raggiante, questa sera ha postato una foto dove è super bella, ma anche triste e malinconica. Cosi parrebbe: “Saturday night at home,

But who cares if I have my @alevimilano shoes and my red lipstick on…😉

#saturdaynight #gift #lovehighheels and #redlipstick”

Tanti i commenti, ve ne diciamo alcuni: “Sei più bella di un piatto de carbonara 🤩”. Oppure: “STUPENDA UN AMORE non che UNA DEA DELLA BELLEZZA UNICA e INIMITABILE UN VERO SCHIANTO non che UN VERO AMORE la Alessia Marcuzzi nazionale.”

E poi ancora: “Le scarpe sono da urlo però😀😀😀😀😍😍😍😍💝💝💝”.

“Cosa vorreste fare quando tornerà la luce”?

Alessia Marcuzzi, ha vissuto come tutti noi questo periodo di quarantena con tanta pazienza , ma con la voglia di ripartire prima o poi. Un messaggio ai suoi folloer per “tornare alla luce: “Ci state continuando a mandare moltissime fotografie sul profilo di @lucebyalessiamarcuzzi e siete davvero tanti, così ho pensato che sarebbe bello conoscere anche i vostri pensieri. Qual’e’ per esempio la prima cosa che vorreste fare quando si tornera’ davvero alla LUCE….la cosa che vi e’ mancata di piu’( una persona, un odore, un paesaggio, un luogo, un’emozione…).

Io ho sognato spesso il mare. Mi manca da pazzi. Sono nata in un quartiere di Roma a due passi dal mare e spesso dopo scuola mia madre mi portava a fare i compiti li’, anche in inverno. Quando non lo vedo per troppo tempo mi sento fragile e fuori posto…ho imparato a conoscerlo e ad ascoltare il rumore delle onde, ad apprezzarne la pace, gli odori e ad ammirare tutte le tonalita’ dei suoi colori.

E cosi’ ho scelto questa foto perche’ in quel momento sentivo di essere da sola con me stessa ma, allo stesso tempo, parte del tutto.

Il mare, per me, è LUCE.

Raccontatemi quale e’ il vostro desiderio e proviamo a condividere non solo una foto, ma anche un’emozione.

Mandatemi sul direct di @lucebyalessiamarcuzzi la foto di quel che per voi sarà tornare alla luce, completando la frase: “Tornerò alla luce quando…”

Magari sara’ un modo per confrontarci sulle nostre aspettative e darci un po’ di buonumore a vicenda❤️

#iosonoluce”.

Alessia Marcuzzi e la foto da brividi in quarantena

Alessia Marcuzzi e la foto da brividi in quarantena

“Instagram vs realta’😜” Con questa frase e con questo post, Alessia Marcuzzi, romana, classe 1972, ha fatto sognare tutti i suoi follower in quarantena. Alla soglia dei 50 anni ha ancora un fisico da urlo davvero da fare invidia ad una 15enne . Alessia Marcuzzi, è Figlia di Eugenio, di origini triestine, e Antonietta, pugliese di Roseto Valfortore in provincia di Foggia. Nonostante le origini dei genitori Alessia Marcuzzi è cresciuta a Roma. La donna, che è passata alla ribalta con Colpo di Fulmine e Mai dire gol, ha un figlio Tommaso nato nel 2001 dalla storia d’amore con l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, e una figlia Mia avuta dalla storia con Francesco Facchinetti.

Visualizza questo post su Instagram Tell me something girl Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 1 Mag 2020 alle ore 12:39 PDT

Attualmente , Alessia Marcuzzi è sposata dal 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi

