Nessuna diretta per Benedetta Rossi. Cosa è successo

Benedetta Rossi, la cuoca marchigiana più amata dagli italiani, ieri non ha fatto dirette su Instagram. Il web è preoccupato. Ecco il motivo

Ieri per la prima volta Benedetta Rossi, la cuoca marchigiana più amata dagli italiani, ha saltato la diretta su Instagram con i suoi fan. I follower attendevano come ogni giorno una sua ricetta ma la donna ha avuto problemi e ha deciso di non presentarsi. Più tardi ha spiegato al web il motivo della sua scomparsa improvvisa. In alcuni video ha detto: “E’ stata una giornata complicata, Nuvola non riusciva a camminare”.

Benedetta Rossi salta la diretta

La cuoca ha preoccupato il web non presentandosi all’appuntamento del giorno. Benedetta ha preferito trascorrere un pomeriggio insieme a suo marito e alla loro mascotte Nuvola al mare. La coppia dopo aver portato Nuvola da veterinario si è fermata in spiaggia. Il cane di Benedetta in queste ultime settimane non è stato molto bene. La cuoca infatti aveva fatto preoccupare i suoi fan ma poi li aveva rassicurati postando foto di Nuvola e il veterinario durante la visita.

Ormai i follower si sono affezionati a tutta la famiglia della cuoca marchigiana. In questo lungo periodo di lockdown Benedetta ha creato un rapporto davvero speciale con i suoi fan. Ora la adorano più di prima.