Cecilia Rodriguez stuzzica i fan in costume: “Penso che…” – FOTO

Cecilia Rodriguez come sempre su Instagram provoca e richiama l’attenzione su di sé: l’ultima foto è davvero da far girare la testa ai fan

La bella stagione che sta arrivando è il vero e proprio habitat naturale di Cecilia Rodriguez. ‘Chechu’, come lei stessa si soprannomina su Instagram, è solita infatti postare numerosi scatti di sé in costume. Una mise che ne fa apprezzare le curve sinuose ed esplosive. Ormai, gli anni sono passati e Cecilia non è più ‘la sorella di Belen‘, un confronto che come lei stessa ha ammesso le è pesato nei primi anni della sua notorietà nello show business. Adesso, però, brilla di luce propria, eccome. Al punto da rivaleggiare in bellezza e sensualità con la stessa Belen, in maniera anche intuitivamente più immediata nelle campagne pubblicitarie che le due sorelle Rodriguez condividono.

Cecilia Rodriguez, fascino e sensualità in costume

Cecilia, alla fine del lockdown, ha potuto ritrovare anche momenti più intimi e a contatto con la natura insieme al suo Ignazio Moser. Ma come detto non perde la sua attitudine frizzante e provocante e torna a far sognare con uno scatto in costume. Il bikini fatica a contenere le sue forme e risulta particolarmente intrigante agli occhi di chi guarda.

Lo sa anche lei, che non a caso nella didascalia scrive: “Penso che sia anche uno dei vostri preferiti”. E infatti, i followers apprezzano e ringraziano, con like e commenti che sottolineano l’avvenenza irresistibile di Cecilia. Anche se non mancano gli haters a commentare, un male necessario e inevitabile per chi condivide la propria immagine sui social in maniera continuativa come lei.

