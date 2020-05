Ines Trocchia, le trasparenze sono più audaci che mai – FOTO

Ines Trocchia non smette di stupire: la fotomodella di origini napoletane è una delle più ammirate di Instagram, i suoi scatti sono da brividi

Ha scalato piuttosto rapidamente le posizioni tra le ‘preferite’ degli italiani, e non solo, su Instagram. Ines Trocchia, fotomodella di origini napoletane, classe 1994, è oramai una vera e propria celebrità sul social network. Gli sportivi la ricorderanno già da qualche anno per le sue apparizioni a ‘Sportitalia’ e del resto nel mondo del calcio è piuttosto nota. Ha dichiarato apertamente, da tempo, di essere tifosa dell’Inter e ha ammesso che i giocatori, proprio per le sue apparizioni in tv, si sono fatti avanti diverse volte. Anche con avances decisamente esplicite. Cui però lei dice di non aver mai ceduto, non essendo particolarmente attratta da quel genere di uomini.

Ines Trocchia, curve esplosive che lasciano senza fiato

Di strada, da quando era una ‘semplice’ valletta, ne ha fatta, eccome. E’ una delle modelle più apprezzate a livello internazionale, con numerosi shooting per riviste top. Del resto, il suo fisico esplosivo non poteva di certo passare inosservato. E lei fa di tutto perché i suoi ammiratori non lo dimentichino. Le foto della pinup partenopea sono sempre piuttosto ammiccanti e lei ogni tanto spinge sempre più in alto l’asticella della provocazione.

Gli ultimi scatti condivisi su Instagram ci mostrano una Ines prorompente come sempre, con trasparenze davvero audaci. Doppia soggettiva, prima sul ‘lato A’ con un reggiseno che fa intravedere dettagli anche piuttosto spinti del suo decolletè, quindi sul ‘lato B’, nascosto, ma neanche dato, da un capo di abbigliamento intimo. L’apprezzamento da parte del pubblico del web è praticamente scontato, vera e propria ovazione per una bellezza che porta in alto, in altissimo, il marchio del made in Italy.

