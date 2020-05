La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 26 maggio

Aggiornati dal Dipartimento della Protezione Civile il bollettino e la mappa regione per regione relative all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha reso noto il bollettino odierno sulla situazione dei contagi da coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati, prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi e la pressione sulle terapie intensive degli ospedali. Fortunatamente cresce anche il numero delle persone guarite dal virus nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Salgono, invece, i decessi, il cui numero colloca l’Italia al terzo posto al mondo per numero di vittime dopo Stati Uniti e Regno Unito.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 26 maggio, oltre 144mila i guariti

Il nuovo bollettino della Protezione Civile di oggi, martedì 26 maggio, evidenzia ancora l’allentamento dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando alla nota del Dipartimento, il numero di contagi complessivi è salito da ieri di 397 unità per un totale dall’inizio dell’emergenza di 230.555. Dei contagi complessivi, 52.942 sono attualmente positivi con un decremento di 2.358. Scendono anche i pazienti più gravi ricoverati nelle terapie intensive che ad oggi risultano essere 521 (-20).

Nel bollettino si evidenzia anche la crescita dei guariti: 144.658 in totale e 2.677 in più rispetto alla giornata di ieri. Infine nuova crescita anche per quanto riguarda il bilancio delle vittime: sono 78 i decessi registrati nelle ultime 24 che portano il bilancio complessivo a 32.955.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 26 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 87.417 – 15.896 – 47.044;

– Piemonte – 30.314 – 3.812 – 19.561;

– Emilia Romagna – 27.611 – 4.076 – 19.389;

– Veneto – 19.105 – 1.886 – 14.788;

– Toscana – 10.070 – 1.021 – 7.527;

– Liguria – 9.550 – 1.431 – 6.681;

– Lazio – 7.661 – 693 – 3.430;

– Marche – 6.718 – 996 – 4.147;

– Campania – 4.767 – 405 – 3.178;

– Puglia – 4.469 – 494– 2.436;

– Trento – 4.415 – 461 – 3.441;

– Sicilia – 3.430 – 271 – 1.729;

– Friuli Venezia Giulia – 3.251 – 329 – 2.547;

– Abruzzo – 3.230 – 400 – 1.921;

– Bolzano – 2.593 – 291 – 2.123;

– Umbria – 1.431 – 75 – 1.314;

– Sardegna – 1.354 – 130 – 1.000;

– Valle d’Aosta – 1.181 – 143– 1.007;

– Calabria – 1.157 – 96 – 823;

– Molise – 432 – 22 – 236;

– Basilicata – 399 – 27 –336.

Confrontando la mappa odierna con quella di ieri, lunedì 25 maggio, si evince che non vi sono stati decessi nelle ultime 24 ore a Bolzano e in Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Nessun nuovo contagio dalla giornata di ieri, invece, a Bolzano e in Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

