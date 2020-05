Mercato del libro: i dati dei primi 4 mesi del 2020. Persi 134milioni di fatturato. Ecco i numeri della crisi che ha colpito l’editoria italiana

Il 2020 non è sicuramente un anno da ricordare. Il covid-19 ha recato danni non solo sanitari ma anche economici. L’economia italiana è stata catapultata all’improvviso in un tunnel dal quale sarà difficile uscirne. Non solo per il settore secondario, quello delle industrie o delle imprese più grandi, ma anche e soprattutto per il settore terziario, tra turismo, attività commerciali e editoriali. A tal proposito, una ricerca dell’Associazione Italiana Editori (AIE), in collaborazione con Nielsen e IE-Informazioni Editoriali, dichiara che sono state vendute 8 milioni di copie in meno nella varia (saggistica e fiction) con circa 134 milioni di euro di fatturato persi nei primi quattro mesi del 2020, concentrati tutti tra marzo e aprile.

Mercato de libro: i dati sono negativi

L’emergenza Covid-19 va a scaturire una crisi soprattutto per le librerie e cartolibrerie. In questo periodo infatti il tasso di lettura è aumentato in Italia, molti si sono dedicati a questo passa tempo, ma la maggior parte ha acquistato i libri negli store online. Secondo l’indagine la vendita online è diventata il canale principale nelle prime 16 settimane del 2020, con una quota pari al 47% delle vendite di libri di varia (fiction e non fiction), contro il 26,7% dell’anno precedente. Dal 9 marzo al 12 aprile, cioè le settimane di chiusura, le librerie hanno perso l’85% delle vendite. Ma questa percentuale, come evidenzia l’indagine di Informazioni Editoriali, è il risultato della media tra chi, chiuso completamente, ha perso il 100% del fatturato e chi, organizzandosi con le consegne a domicilio e grazie anche a una buona presenza sui social e alla fidelizzazione dei clienti, ha ridotto il suo calo al 71%.

Secondo le stime Nielsen, il mercato dell’editoria di varia (fiction e non fiction) in librerie, store online e grande distribuzione organizzata (Gdo), dal primo gennaio al 3 maggio 2020, ha registrato una perdita netta di 90,3 milioni.