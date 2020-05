Su Instagram Maria Grazia Cucinotta incanta con la sua bellezza. Lei illumina il mattino di tutti noi con un post che esalta tutto il fascino di cui è dotata.

Piccolo post promozionale per Maria Grazia Cucinotta, che però al contempo mette in mostra anche tutto il suo perfetto apparire. Su Instagram l’attrice originaria di Messina fa vedere ai suoi tanti followers un outfit impeccabile. Trucco a posto, bei capelli fluenti con dei piacevoli riflessi ed espressione composta davanti all’obiettivo. Il tutto nel bel mezzo di una mattinata di beltempo a Roma. Lei sponsorizza una sua amica designer, che ha realizzato la trama dell’abbigliamento che indossa. “Buongiornoooo…con il cuore della mia amica siciliana Mary che disegna queste magliette orecchini bracciali made in Sicily….@namuricuoresiciliano sei un’artista fantastica….”.

Maria Grazia Cucinotta, la sua bellezza resta inalterata

Ormai la siciliana non è più una ragazzina. Ma anche se la sua carta di identità dice 51, è come se gli anni fossero sempre molti di meno. Lei sa sempre come fare per apparire bella come quando il grande pubblicò imparò a conoscerla negli anni ’80. Ed è sempre uno spettacolo bello e gradevole per gli occhi.

