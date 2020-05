Barbara D’Urso con il pancione su Instagram: la foto vintage insieme all’ex compagno Mauro Berardi conquista tutti. Ecco lo scatto.

Barbara D’Urso con il pancione su Instagram. Anno 1988, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso era incinta del secondogenito Emanuele dopo essere diventata mamma per la prima volta di Giammauro, nato nel 1986.

“Settembre 1988, la felicità è tutta lì 😍😍😍 e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa”, scrive la D’Urso su Instagram nella didascalia in cui sorride radiosa con il pancione accanto all’ex compagno e padre dei figli Mauro Berardi.

Barbara D’Urso, boom di like e commenti per la foto con il pancione

La foto con il pancione di Barbara D’Urso ha conquistato tutti in pochi secondi. Innamorata dei suoi figli che tiene lontani dal mondo dello spettacolo, la conduttrice ha sofferto la quarantena nel corso della quale non è riuscita a vederla. Con la partenza della Fase 2, infatti, ha gioito per la possibilità di poter finalmente trascorrere del tempo con i figli.

Occupandosi di coronavirus nelle sue trasmissioni da quando è scoppiata l’emergenza, la D’Urso, in un precedente post, ha spiegato ai followers cosa ha capito delle mascherine e delle differenze tra un tipo e l’altro in questi mesi.

In un altro post, la D’Urso ha gioito per gli ascolti ottenuti dall’ultima puntata di Non è la D’Urso in cui ha smascherato in diretta Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.