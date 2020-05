Di lei si parla molto spesso in ottica negativa per via delle viscende in cui si trova impelagata. Lei è Nina Moric, e da piccola era molto diversa.

Visualizza questo post su Instagram VACANZE DOMICILIARI. @carlosmariacoronathereal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 26 Mag 2020 alle ore 4:03 PDT

Da tempo Nina Moric è una delle figure più controverse e chiacchierate del mondo dello spettacolo. Colpa di alcune controversie che l’hanno contrapposta ai suoi ex. Su tutti Fabrizio Corona e Luigi Favoloso.

Ma se con l’ex re dei paparazzi le cose sembrano essersi tutto sommato aggiustate, grazie anche a quello che per entrambi rappresenta il loro figlio Carlos (prossimo a diventare maggiorenne, n.d.r.) proprio con il 32enne imprenditore originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli, il rapporto è peggiorato al massimo possibile dell’immaginabile. Di lei si parlò tra fine anni ’90 ed inizio anni 2000 per la bellezza che la contraddistingueva. Allora Nina Moric era una ragazza di belle speranze che arrivava dalla Croazia, con il desiderio di sfondare.

Nina Moric, la semplicità di quando era bambina non c’è più

E difatti le esperienze televisive si sono susseguite, fino al punto da renderla una celebrità. Ma negli ultimi anni le partecipazioni in tv sono diventate fin troppo orientate alle polemiche. E di critiche la Moric ne ha avute anche per il ricorso al bisturi. Alcuni interventi chirurgici di estetica, a detta dei suoi ammiratori, ne hanno causato solamente un deturpamento. Mettendo da parte quello che è il presente, spunta uno scatto che la ritrae da bambina. È lei stessa a proporre questa foto, che risale a quando era solo una adolescente. Già la bellezza, seppur in maniera molto acerba, faceva capolino dai suoi tratti delicati.

Per molti purtroppo è un peccato che la Moric non abbia potuto o voluto conservare parte di quella semplicità.